as tasas de interés han bajado en todo el mundo y el gobierno mexicano concertó préstamos para pagar otros (heredados) en mejores condiciones. Colocó bonos por un monto de mil 750 millones de euros, divididos en dos emisiones. Obtuvo la tasa más baja históricamente en un préstamo a 10 años de plazo por mil 250 millones de euros: 1.125% anual. Y en un bono con vencimiento en 2039 por los 500 millones restantes logró una tasa de 2%. Mil millones de euros serán utilizados para pagar de manera anticipada un bono denominado en euros con tasa de 2.375% y vencimiento original en abril de 2021. Lo anterior le permitirá al gobierno federal disminuir aproximadamente 470 millones de dólares sus amortizaciones de deuda externa programadas para 2021. Esta operación admite un comparativo con la tasa de interés de Banco de México: 7.25 por ciento anual. Imposible la recuperación económica si los préstamos son tan caros.

Dos Bocas y el embajador de China