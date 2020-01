Lo que se busca con esta medida es evitar malos manejos, que no se revendan los terrenos, protegiendo con esto a la población más vulnerable. Este aumento es considerable, pero de acuerdo con lo que es permisible en la Ley de Ingresos , explicó el funcionario.

Santiago López Meza, director del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), consideró que este incremento no afectará a las personas de escasos recursos, ya que el precio en ventas inmediatas se mantiene en 959 pesos por terreno y 959 por inhumación.

Rosendo Arrayales, regidor del Partido del Trabajo, criticó el aumento a los terrenos del panteón municipal. Dijo que éste no cuenta con buena infraestructura ni recibe mantenimiento adecuado, como para aumentar hasta mil 150 por ciento los costos.

Lo más triste es que los regidores no se dieron cuenta de lo que aprobaron. La mayoría levantó la mano sin leer la propuesta de ingresos; no tuvieron tiempo. No puedo asegurar que se trate de una medida recaudatoria, aunque hay una sospecha ante la ola de violencia , declaró. Negó que exista reventa de predios en el cementerio de la localidad.

Rodrigo Bours Castelo, regidor de Movimiento Ciudadano y presidente de la comisión de hacienda, comentó que debido a las críticas los miembros de dicha instancia se reunirán para analizar con detalle la operación de panteones, desde el mantenimiento de los lotes y si es posible fijar una anualidad por los lotes vacios.

El quinto municipio más violento de México

Cajeme, ubicado en el sur de Sonora, es el quinto municipio más violento del país. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Sonora, los homicidios dolosos se han duplicado en la década reciente.

En 2009 se iniciaron 404 carpetas de investigación o averiguaciones previas por ese delito; para 2018 el número se disparó a 727, mientras en 2019 se contabilizaron 643, la mayoría ejecuciones en la calle a plena luz del día.