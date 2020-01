E

l asesinato del general iraní Qasem Suleimani en Irak y el ataque suicida del niño José Ángel en una escuela de Torreón constituyen dos lados de la misma moneda. Ambos son síntomas del predominio de una cultura política de muerte, violencia y destrucción originada en Estados Unidos y que cada día se afianza más en México y el mundo entero.

¿Cuáles son las condiciones de la posibilidad de que un niño de apenas 11 años de edad decidiera disparar en nueve ocasiones contra sus maestros, sus compañeros y a sí mismo?

Lo llamativo del tiroteo de Torreón no es que existan niños víctimas de la desintegración familiar o la depresión, sino que este niño en particular haya planeado con tanta frialdad y anticipación el ataque a sus maestros y compañeros. Para José Ángel no fue suficiente el triste y trágico acto de quitarse la vida, sino que sintió la necesidad de hacerlo dentro del principal escenario público de su vida, la escuela, y además llevar a sus compañeros consigo en el camino.

¿Fue un acto de venganza por algún bullying en su contra? ¿O simplemente quiso que su fin tuviera tintes de un perverso heroísmo o martirio al caer muerto en un imaginario campo de batalla ?

Probablemente nunca sabremos a ciencia cierta los verdaderos motivos de este acto de barbarie. Pero lo que sí queda claro es que el esquema cultural que permitió que un niño tan pequeño tomara esta decisión no proviene de las raíces colectivas, solidarias y revolucionarias del pueblo mexicano, sino de la lógica de la muerte y la intolerancia propia de los sectores más individualistas, intolerantes, consumistas e imperialistas de Estados Unidos.