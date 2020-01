En Monterrey, Nuevo León, donde es arzobispo, dijo que no hay que tener miedo de poner reglas en el uso de las tecnologías, así como el disponer de momentos exclusivos para convivir en familia . Además pidió no dejar que el afán por querer tener una mejor condición económica nos lleve a vivir en una terrible carencia afectiva .

Sostuvo que frente a la necesidad de madres y padres de trabajar, el Estado debe generar las oportunidades de encuentro familiares.

En el tema educativo, lamentó que las escuelas son sólo pasillos y no lugares de encuentro entre los jóvenes . Es importante, agregó, que los maestros den importancia al intercambio. Destacó que cada vez crece la impersonalidad y también el descuido de las relaciones básicas .

Respecto al programa Mochila Segura, Cabrera López dijo que los primeros que deben revisar lo que llevan los niños y jóvenes a la escuela son los padres.