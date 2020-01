Alonso Urrutia y Cristina Gómez Lima

Lunes 13 de enero de 2020, p. 4

Bavispe, Son., Aquí fue donde calcinaron a mi hija , explicó con voz quebrada Adrián LeBarón antes de acuclillarse para remover el grueso plástico negro y la cinta amarilla de criminalística –de la extinta PGR– que intenta preservar sin alteraciones el lugar del crimen. Estas cenizas que quedaron es para que haya justicia , agregó.

En este paraje del camino de terracería en el que se detonaron cientos de disparos la mañana del 4 de noviembre, Adrián LeBarón y su familia ofrecieron su postura sobre el encuentro en la comunidad de La Mora con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un Presidente empático, sensible y solidario , resumió antes de dar entender que no es suficiente si no hay justicia.

Vino a reconocer este lugar que dejó gente vulnerada en el artero crimen. Que no se vuelva La Mora un pueblo deshabitado por el miedo. No somos enemigos. Si el dolor nos encontró, que la esperanza nos una. Vine a este lugar donde calcinaron a mi hija para decirles que la justicia está caminando y que buscamos justicia para el país , agregó durante un recorrido desde la casa de Rohnita, su hija fallecida, hasta el sitio donde su pariente encontró la muerte junto con cuatro de sus nietos, un trayecto de apenas 20 minutos.

Bavispe y las comunidades aledañas han cambiado desde que ocurrió lo que ocurrió , como dice la gente para no abonar en descripciones de la tragedia, para no recordar que acribillaron a tres mujeres y seis niños; que dejaron 20 huérfanos y un pueblo en la zozobra por el miedo.

Desde entonces, la Guardia Nacional, que dilató horas en llegar cuando ocurrió lo que ocurrió , ahora patrulla diariamente la región. Entre la comunidad se ha esparcido el rumor de que en breve se construirá un cuartel en la sierra norte de Sonora. Un proyecto que brindaría seguridad a los municipios de Bavispe, Bacerac y Huachinera, en la frontera con Chihuahua.

Un frontera que para algunos sólo les ha traído la inseguridad, convencidos de que la masacre provino de los narcos de Chihuahua. “La Línea, pues”, murmura un productor de forraje que pide omitir su nombre. Bajo la confianza del anonimato confiesa que la región no está en paz, aunque sí mejor que como estaba cuando ocurrió.