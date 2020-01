A final de cuentas, Carlson y Kelly deciden enfrentarlo, denunciarlo y demandarlo por sus crímenes. En el caso de Gretchen, cuando es despedida de la empresa por no cumplir con la prohibición de Ailes de denunciar en su programa el uso de la mujer como símbolo sexual, incluida su forma de vestir en todo tipo de emisiones, hasta en las deportivas. En el de Megyn, por incomodidad de los directivos de la cadena, cuando en una entrevista cuestiona al entonces candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, sobre las denuncias que varias mujeres hicieron en su contra por haberlas agredido sexualmente. Una de las claves del filme es el momento en que Rupert Murdoch, dueño de la cadena Fox, conmina a sus empleados a continuar trabajando como siempre en la defensa de la empresa y sus valores tradicionales. En plena reunión, Kayla la abandona, aparentemente convencida de la complicidad y tolerancia de Murdoch con la inmoral cultura de la política impulsada por Ailes.

Si bien la película se suscribe en el contexto general del movimiento Me too, la trama trasciende en el momento que salta de la inmoral cultura de subterfugios y agresión a las mujeres en el plano privado al de la política, con la complicidad de los dueños, directivos y demás personajes de una corporación global que, como Fox, frecuentemente contemporiza con lacras que la sociedad parece no estar dispuesta a tolerar más.