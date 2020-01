E

l presidente Trump, muy ufano, anunció el día 9 de enero que Estados Unidos se ha convertido en el país número uno del mundo en producción de petróleo y gas, alcanzó su independencia energética y ya no depende del suministro de los productores de Medio Oriente. Su anuncio pasó desapercibido por los sucesos de Irán; sin embargo, tiene repercusiones políticas y económicas. Un efecto es que el precio del petróleo irá dependiendo cada día menos de la OPEP. En México, se nos ha querido imponer la idea de que es mejor vender el petróleo crudo que procesarlo en refinerías propias. Han utilizado argumentos astutos. Por ejemplo, que ya está finalizando la era del petróleo y es mejor venderlo antes de que no valga nada. ¿Hubiera hecho Estados Unidos el esfuerzo, que implicó grandes inversiones, para lograr su independencia energética si el petróleo no tuviera futuro?

La refinería de Dos Bocas

A una hora y media de distancia del aeropuerto de Villahermosa, Tabasco, en el municipio de Paraíso, centenares de técnicos y trabajadores mexicanos trabajan intensamente para construir la refinería de Dos Bocas. Ustedes recordarán que fue declarada desierta la licitación para contratar a un project manager que dirigiera la obra ya que los participantes cotizaron muy alto. El presidente López Obrador optó porque fueran mexicanos los que realicen la obra y le entregó la responsabilidad a Rocío Nahle, la secretaria de Energía. Este fin de semana estuve en Paraíso. Tuve el privilegio de ser el primer periodista al que le abren las puertas para apreciar los avances, aun cuando cada semana se presentan con videos en la mañanera. ¿Qué vi? Ya está terminada prácticamente la primera etapa. Consiste en un terreno de 566 hectáreas que ha sido sólidamente preparado para recibir 17 plantas de proceso y todo el complejo equipamiento. Originalmente fue un terreno irregular pero mediante una tecnología que fue traída de Holanda fue emparejado. ¿Cómo? Usando arena del mar. A distancia se observa la draga más grande del mundo que succiona la arena y la deposita en tierra. Luego el agua se regresa al mar. Es emocionante acompañar a los ingenieros y trabajadores empeñados en sacar adelante la obra. Son mexicanos, de todas las edades, pero jóvenes principalmente, y Rocío Nahle quien asumió con eficacia la tarea del project manager. La consigna es hacerlo todo con el máximo ahorro, el presupuesto es de 8 mil 500 millones de dólares. Cuando la refinería esté concluida, en tres años, según el plazo que fijó0 López Obrador, tendrá una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles diarios de petróleo crudo. Producirá 170 mil barriles de gasolina y 120 mil de diésel, así como turbosina y asfaltos, que se restarán a la cuenta de la importación que se paga en dólares. (De ahí la resistencia de los petroleros texanos). Es una obra encaminada hacia la independencia energética de México.