Llevará tiempo para que las industrias, fábricas, laboratorios y comercios coadyuven en la titánica tarea de proteger el planeta y a los seres vivos, pues sus productos o mercancías (aguas, comida, golosinas y muchos otros) son envueltos con plástico. Este material no es indispensable, se puede evitar, siempre y cuando la iniciativa no sea una simple decisión administrativa o impuesta sin la participación de los productores y consumidores de cualquier edad.

Si bien las condiciones para realizar mesas de diálogo no se habían conseguido hasta ahora, el 7 de enero las paristas publicaron en redes sociales un escueto comunicado de respuesta al llamado al diálogo emitido por la dirección de la facultad. El texto señala que el ejercicio de diálogo será el 15 de enero, y anuncia que en el curso de la semana, ellas darán a conocer sus condiciones.

Luis Langarica Arreola y Cuitláhuac Mata Plascencia

Le preocupa situación de los niños mexicanos

Las niñas y los niños la están pasando muy mal en México. Doy ejemplos de algunos hechos:

El jueves 9 de enero detuvieron a Alexis, de 14 años, hijo del abatido Felipe de Jesús Pérez. Ese mismo día en Veracruz mataron a una niña de sólo 11 años.

El miércoles pasado una niña de 3 años murió de manera accidental, según dijeron, por policías de Zaragoza en Coahuila, y hace unos días en Torreón un niño de 11 años mató a su maestra, hirió a 6 compañeros de la escuela y se suicidó.

Tengo varias preguntas: ¿Dónde está el DIF?, ¿de qué sirve una institución que no tiene los especialistas que se necesitan para atender a los niños? ¿Por qué no se coordinan el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores para que haya una buena política de atención a los millones de niñas y niños de México, en especial a los más pobres y los más vulnerables?

Claudio Yasser Hernández Hernández, de 15 años de edad

Hostigan a abogada

Quiero denunciar las arbitrariedades judiciales cometidas en mi contra por el juez 73 de lo civil, en un juicio simulado (358/2018) en el que fueron demandadas inicialmente dos personas diferentes a mí, y en el que, sin ser emplazada a juicio, me condenan a un desalojo forzoso del inmueble que tengo en posesión desde 2011 en el pueblo de Huipulco. El 8 de enero, de manera violenta policías metropolitanos, dos actuarios del citado juzgado, así como varios abogados entraron hasta mi recámara, en la que estaba acostada, enferma de gripa, gritándome: ¡señora Alejandra, venimos a desalojarla!

Los actuarios nunca se identificaron, ni dijeron mi nombre completo, tampoco mostraron orden alguna, por lo que deduzco que el teatro que montaron se va a repetir, pues no lograron el desalojo. Tengo un video de lo que pasó.

Soy abogada y antropóloga especialista en derechos humanos indígenas y agrarios, y por este medio denuncio también el robo de expedientes de juicios agrarios de comunidades que asesoro: planos, documentos del Archivo de Indias, del Archivo General de la Nación, objetos personales, discos compactos con información valiosa. He denunciado ya hechos similares en este medio.

He interpuesto denuncias y los juicios de amparos para frenar estas agresiones a mi persona, a mis bienes y posesiones. Hay personas que me siguen en autos desde hace tiempo. No sé si este acoso tenga que ver con lo que denuncio aquí o con mi trabajo como abogada que se asume cómo zapatista.

Alejandra Vargas de la Cruz