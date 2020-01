Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 13 de enero de 2020, p. 27

Atzalan, Ver., Entre reclamos de justicia, ayer fueron sepultados María Magdalena, de 11 años de edad, y su abuelo Berllarmino Cardeña, de 63. Ambos fueron asesinados por policías en su vivienda, en la comunidad de Tepetzintla, municipio de Atzalan.

Cardeña era conocido porque fue gestor y agente municipal; además, obtuvo apoyos para la construcción de una iglesia y mejoras en una escuela, y desde hacía algunos meses era coordinador del programa Sembrando Vida.

Genoveva, esposa de Berllarmino, relató que el jueves pasado, cerca de las 1:30 horas, se despertó al escuchar ruidos fuera de su vivienda.

“Mi esposo y mis dos nietos, uno de cinco años y María Magdalena, estábamos durmiendo cuando escuché unos golpes. Desperté a mi esposo y le dije: ‘Se escucha que golpean’. Pero él me dijo que no. En eso, llegaron a la puerta y le dieron duro.”

Berllarmino gritó: ¿Quién es? Pero no le contestaron. En la vivienda contigua los agresores ya habían sacado de su casa a Alicia, una de las hijas de Berllarmino, quien dormía con sus hijos.

“Los policías rompieron la puerta con un mazo, me pusieron una pistola en la cabeza y me pidieron que entregara las armas y el dinero. Les dije que no tenía nada de eso. Me sacaron de la casa. En el patio amordazaron a mis hijos y me ataron a un pilar, cuenta Alicia en el cementerio, luego de despedirse de su padre y de María Magdalena.