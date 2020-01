Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 13 de enero de 2020, p. 26

Chilpancingo, Gro., La iniciativa para reformar la ley orgánica de cualquier universidad del país debe surgir de los propios universitarios , opinó el rector de la Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán, quien dijo que en el caso de la Autónoma de Nayarit (UAN) vi mucha pasividad del rector (Ignacio Peña González). Da la impresión de que fue un proceso pactado .

El pasado 4 de enero los diputados nayaritas, sin consultar a la comunidad universitaria, aprobaron reformar la Ley Orgánica de la UAN a propuesta del gobernador panista Antonio Echavarría, con la finalidad de sacar a esa institución de su crisis financiera.

En entrevista, Saldaña Almazán señaló: Las universidades del país debemos tomar la vanguardia, realizar un diagnóstico para no arrastrar vicios. No se puede tener instituciones con demasiadas prestaciones; no se deben cometer excesos. Por muy autónomas que sean, debemos cuidarlas , apuntó.

Refirió que al principio de la presente legislatura local algunos diputados locales plantearon reformar la Ley Orgánica de la Uagro, pero la ley es muy clara en el caso de Guerrero, porque estipula que cualquier cambio corresponde al Consejo Universitario .