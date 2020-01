Agua Prieta, Son., Durante un encuentro con pobladores de Agua Prieta, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en su visita de este domingo a la comunidad de Bavispe, Sonora, para reunirse con las familias LeBarón y Langford, informará sobre las acciones que se han realizado para hacer justicia en el caso del ataque en el que perdieron la vida tres mujeres y seis niños porque ya no es el tiempo de antes, ahora el que la hace, la paga .

Con una pancarta llamaron la atención del mandatario, quien les confirió, a su paso hacia el templete, un par de minutos que ocupó para ofrecerles que se va a hacer justicia .

Estefanía Hernández, hija de uno de los detenidos, le expuso brevemente la situación, calificando de injusta la vinculación que hace la FGR con la múltiple ejecución ocurrida el pasado 4 de noviembre.

A decir de Estefanía, tienen las pruebas de que el día que ocurrió el ataque su tío estaba realizando compras en Nuevo Casas Grandes. Tenemos facturas y videos de seguridad , dijo. A su vez, su papá permaneció en su casa cuidando al abuelo que había sufrido un infarto.

–¿Satisfecha con la respuesta del Presidente?

–La verdad, no. Me dijo lo que él pensó que yo quería oír, que es que habrá justicia, pero de qué nos sirve tener las pruebas si no se las podemos presentar a nadie.