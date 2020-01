Joel arroja el cigarro en el piso lleno de colillas, vasos de cartón y latas. Parado en la banqueta, se asoma con la esperanza de ver que se acerca la combi. Se tarda mucho y mi hora de entrada es a las siete y media , le comenta una mujer que también espera el transporte. Luego, sin verlo, sigue hablando: “Creo que me voy a tomar el Metrobús. Me deja retiradito de la chamba, pero ni modo…”

Seguir siendo tan ingenuo, a su edad, lo irrita: Eres un pendejo , dice en voz alta. El hombre que pasa junto a él se molesta: Y ora, ¿qué te pasa, güey? Atónito ante la reacción del desconocido, Joel se dispone a rebatirlo, pero desiste: no quiere perder tiempo. Nunca ha llegado tarde y no quiere hacerlo precisamente en el primer día laboral.

Se reprocha haber caído otra vez en el pesimismo. Desde que Lidia no está lo padece con demasiada frecuencia. Es hora de controlarse si no quiere caer en la completa apatía. Quien aspire al progreso debe mostrar optimismo y espíritu competitivo, le han dicho los conferencistas que cada mes le dan al personal pláticas motivacionales.

Ese razonamiento no lo estimula ni le quita el disgusto que siente desde que, muy temprano, sufrió el primer contratiempo. A Virginia se le había olvidado pagar el recibo de la luz y no había corriente para plancharle la camisa. Él se lo reclamó y ella le dijo que no exagerara, no era para tanto. Joel enumeró otras fallas de su hija. A gritos se hicieron reproches mutuos y acabaron la discusión en los peores términos.

IV

Después de empezar el día en esa forma, ¿quién iba a tener ganas de ponerse a trabajar? Él no, desde luego. Hubiera preferido quedarse en la cama viendo la televisión, leyendo el periódico gratuito o mirando a través de la ventana a la gente que pasa por la calle. A veces, cuando lo hace, piensa en que sus vidas deben ser difíciles, pero en su imaginación las corrige y les da el mejor de los destinos. Tiene esa costumbre desde que era niño. Una de las primeras veces que Paula, su madre, pudo llevarlo al cine, al ver una escena violenta él le preguntó si la película tendría final feliz. Ante la preocupación de su hijo, Paula se echó a reír. Joel vio en esa manifestación de alegría, rara en su madre, lo que tanto anhelaba: un final feliz. Desde entonces, siempre que iban al cine le hacía la misma pregunta sólo para escuchar su risa.

El grato recuerdo no le quita el desánimo que siente al pensar en que en pocos minutos estará metido en la rutina de siempre, sin más estímulos que saludos impersonales, amabilidades vagas, agradecimientos tibios. Aun así, sabe que eso es mejor a no tener trabajo, aunque el suyo sea tan insignificante. Joel: no deje la cubeta en el pasillo. Joel: se le olvidó vaciar la papelera. Joel: el pasamanos está pegajoso.

V

Desde la esquina ve al comerciante que vende en su bicicleta café con leche, jugos y pan. Entre las personas que lo rodean Joel reconoce a algunos de sus compañeros. Al pasar los saluda y entra en el edificio. Al pie de la escalera tropieza con Margarita, la encargada de limpiar los baños. Siempre le ha caído bien y a veces, en los quince minutos de descanso, salen al camellón para fumarse un cigarro. Contento de verla, le da los buenos días y le pregunta cómo pasó sus vacaciones. Bien, pero extrañándolo . Desconcertado por la respuesta, pide que le diga a quién se refiere. La contestación es inmediata y directa: Pues a usted, ¿a quién más? Y conste que lo digo en serio .

Cohibido, pero íntimamente gratificado, Joel se encamina hacia el elevador. Antes de entrar oye la risa de Margarita. Entonces piensa que, al menos ese día, tendrá un final feliz.