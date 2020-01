▲ No es la película mexicana ni el libro sobre la cárcel tica, difícil de creer para la forma de pensar de los asiáticos, pero en Vietnam los hombres gustan andar en cueros. Foto Afp

E

l puente de Long Bien es uno de los lugares más fotografiados por los turistas en Hanoi, la capital de Vietnam. Esta construcción de acero, que permite el paso de automóviles y trenes sobre el río Rojo, une el casco antiguo de la ciudad con un barrio en la ribera oeste y, además, ofrece acceso a un islote que muchos denominan sencillamente la isla de los Plátanos .

Al llegar a Bai Giua, el nombre oficial de este terreno lleno de vegetación que se alza en medio del río, se puede constatar que los nudistas han conseguido hacerse aquí un refugio.

Quítese toda la ropa , dice un hombre mayor completamente desnudo. No se trata de una orden, sino de una amable invitación. El desnudo no es obligatorio en la isla, es una opción que no se puede encontrar en ningún otro lugar de Vietnam.

Este islote, de unos siete kilómetros de largo, suele inundarse durante la época de las lluvias monzónicas. Esa es una de las razones por la que las autoridades consideran a Bai Giua una tierra de nadie: la isla no puede ser urbanizada. La policía ni se deja caer por allí y los hombres, que a diario acuden, pueden estar desnudos a su aire. En este refugio nudista sólo se ve a hombres de todas las edades y clases sociales. Y no gusta nada ver a mujeres por allí.