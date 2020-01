A

l amanecer del último día del año tuve un sueño rarísimo: acudía a un podio donde estaba Dios y un grupo de santos. Dios parecía un hombre de 65 años, de mirada profunda y bondadosa, recién bañado, afeitado y peluqueado, se cubría con una capa verde. La corte que lo acompañaba no inspiraba santidad, sino un tufo a cerveza, propio de esta época del año. Los santos lucían excesivamente humanos, casi rufianes, con las miradas perdidas y un poco tambaleantes.

Me sorprendió la entrevista porque yo no creo en un Dios personal, sino más bien en el Dios de Spinoza, Einstein y Teilhard de Chardin, un Dios abstracto y omnipresente. Pero en aquel sueño creí que aquel dios era Dios y le pedí enfáticamente: ¡Dame una década más de vida! Los santos estallaron en alegre carcajada, Dios sonrió benévolo e irónico, y me preguntó: ¿Para qué quieres, a los 82 años, otra década? No supe qué contestarle y desperté.

Yo pienso que la razón para pedir tiempo extra es porque mis amigos me han dicho que habrá maravillas la próxima década y no pienso perdérmelas. Por ejemplo, me encantaría ver cómo a través de aplicaciones móviles se encuentra a la pareja perfecta; si la robótica desplazará a los trabajadores ¿cómo serán las resistencias humanas contra los robots? ¿Los robots iniciarán, basados en su inteligencia artificial, una rebelión?; quiero ver si van a crear muñecas humanizadas para adultos, como lo profetizó Juan José Arreola (Plastisex). ¿A qué se referirán cuando dicen que las comunicaciones se harán mil veces más rápidas?