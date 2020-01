La concepción tecnocrática de la OCDE se mantiene

E

l informe del secretario general de la OCDE sobre la educación superior no sorprende. Manifiesta la percepción que tiene esta organización sobre lo educativo como apéndice de la estructura laboral-empresarial. La educación al servicio de la productividad económica, y ya. De ahí que aluda a la relación universidad empresa, las habilidades para el trabajo y la heterogeneidad que impide la misma política impuesta a todo mundo. ¿Y la ética social, laica y humanista? A esta otra condición urgente de la educación superior, no le dedicó ninguna atención el secretario de la OCDE, pues el tejido social podrá desgarrarse, pero la producción de mercancías, no. Demandó el secretario, además, tener objetivos claros; sin embargo, existe un objetivo nítido asignado desde el origen a la Universidad Nacional: el conocimiento para beneficio de la sociedad. Si sólo fuera creada para un interés egoísta, ¿qué caso tendría fundar una universidad nacional?, proclamaba Justo Sierra, el fundador. La política educativa de la OCDE pretende hacernos olvidar la meta primigenia, que inspira y da identidad a la universidad mexicana.

Dr. José Alfredo Torres. Observatorio Filosófico de México y Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

No a cátedra en la UNAM sobre educación

Con sorpresa y consternación nos enteramos que la UNAM está dando cobertura a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para remontar la crisis de credibilidad y legitimidad de este consorcio trasnacional, dado el fracaso de sus recomendaciones de política educativa, como lo mostró la nefasta mal llamada reforma educativa de EPN , instrumentada en educación básica el sexenio anterior y que tuvo un alto costo en la inestabilidad del sector y propició que durante seis años prácticamente hubiera una parálisis tanto en educación básica como en media superior y superior que impidió desarrollar programas de corto, mediano y largo plazos que permitieran remontar los problemas en la formación de los niños y jóvenes para un desarrollo pleno de sus capacidades mediante una formación, científica, humanista, crítica y transformadora en beneficio del país.