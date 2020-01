Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 12 de enero de 2020, p. 18

Buenos Aires. El falso abogado y espía Marcelo D’Alessio, cuya detención en febrero de 2019 llevó a la apertura de la causa más escandalosa de los últimos tiempos –en la que están involucrados en una red de espionaje y extorsión funcionarios del pasado gobierno de Mauricio Macri para perseguir a políticos opositores–, decidió hablar por primera vez con una radio local desde la cárcel de Ezeiza, donde permanece detenido desde hace casi un año. Aseguró que si dice lo que sabe se caen las cuatro causas que abrió la justicia macrista contra el kirchnerismo y la ex presidenta Cristina Fernández .

En las declaraciones ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, D’Alessio reconoció las manipulaciones políticas, judiciales y mediáticas del pasado gobierno para implicar a la ex presidenta y a otros ex funcionarios, de lo que también existen pruebas recogidas por el magistrado cuando allanó la casa del espía en febrero de 2019.