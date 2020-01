G

oethe, el poeta alemán, escribió alguna vez que si pensar es de por sí difícil y actuar lo es más aún, el verdadero desafío consistía en poner los pensamientos de uno mismo en acción. A más de dos siglos de distancia, el desafío de reunir al pensamiento con la acción parece asediado por barreras y trampas infranqueables, cuando no inescrutables. No parece tan complejo acometer el intento de alinear las intenciones con las dificultades que representa ponerlas en acción. Y sin embargo, las consecuencias de nuestro accionar quedan, cada vez con mayor angustia, a la deriva de la más absoluta arbitrariedad.

Robespierre se inspiró en Voltaire y Rousseau. ¿Qué habrían dicho ambos del furor de la guillotina después de 1794? Y sin embargo, la vía franca que mereció la República después de 1798 redimió incluso al propio Robespierre. Si algo no imaginó Nietzsche fue quedar entrampado en la ciénega del fascismo. Paradójicamente, fue la izquierda la que entrevió que no pertenecía a ese infierno. ¿Y qué decir de Marx? Nada más lejos de su pensamiento que la noche amarga del stalinismo. Aunque no parece haberlo mellado como se pensaba hasta hace poco. En palabras del poema La noche del cuerpo, de David Huerta: un vapor de demonios rodea los testimonios . Acaso fue Wittgenstein el que tenía razón: El destino de todo gran pensamiento es trágico .

En su texto clásico sobre El científico y el político, Max Weber advirtió este dilema hace más de un siglo. En la condición moderna, nuestra condición, el mundo del pensamiento y el de las decisiones (léase: el de la política) se encontrarían irremediablemente separados, cuando no enfrentados entre sí.

Y sin embargo, hay casos que refutan esta fatalidad. El más reciente proviene no de una mente genial, ni de un intelectual denodado, sino de la inclemente esfera de la política: José Mujica, ex presidente de Uruguy, fundador del Movimiento de Participación Popular, uno de los vértices del Frente Amplio, y antiguo dirigente de la organización guerrillera Tupamaros.

Si una cualidad ha distunguido a su obra –y a la mayor parte de su vida– es precisamente la de mostrar que el pensamiento es una pieza sutil y esencial de la acción, y que la acción sólo puede marcar la diferencia cuando encuentra su expresión singular en el mundo de la reflexión. Una de las raras figuras actuales que nos ha devuelto la confianza en un principio que parecía extraviado en el laberinto del mundo público de hoy, en el que las palabras, al parecer, se gastan cada vez más en vano. El principio de que las palabras cuentan, de que una acción deviene prolífica cuando halla su correspondencia en las formas de la crítica que la proyectan en su justa medida.