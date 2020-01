Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Sábado 11 de enero de 2020, p. 13

La renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) yla imposición de Manuel Limón –diputado federal del PRI– en ese sitio, dio pie a la disputa por el control sindical en Pemex entre la planilla que encabeza Rubén Choreño Morales, quien dio a conocer el amparo que obtuvo para hacerse de la dirección de ese gremio, y el grupo relacionado con el ex dirigente.

El grupo legislativo del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados se involucró en el choque interno y anunció que si el miércoles próximo no se concreta la toma de nota a favor de Choreño, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde incurrirá en desacato, y nosotros no vamos a solapar a nadie , subrayó Reginaldo Sandoval, coordinador de los petistas.

Tanto Rubén Choreño, quien insiste en ser el sucesor de Romero Deschamps, como el diputado Sandoval cargaron contra el director de registro de asociaciones de la Secretaría del Trabajo, Sergio Méndez Silva, quien es el responsable de entregar las tomas de nota a las planillas de trabajadores que obtengan la mayoría de los votos de los trabajadores, a quienes dicen representar. Los acusaron de resguardar los intereses del neoliberalismo: él no es de la 4T, no sabemos por qué sigue ahí, no debió dar la toma de nota a Romero Deschamps, mueve a sospecha de este personaje quien ha maniobrado para impedir que se manifieste la libertad sindical en el país , reiteró Sandoval.

El 17 de enero de 2019, ocurrió una asamblea extraordinaria en el sindicato petrolero, con la finalidad de mover o ratificar a Carlos Romero Deschamps. Según los resultados que presentó Rubén Choreño, la planilla que él encabeza ganó en aquella reunión y el 23 del mismo mes, presentó los documentos que así lo acreditaban ante la Secretaría del Trabajo.