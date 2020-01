Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 11 de enero de 2020, p. 12

La creación en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de una oficina especial para investigar el periodo conocido como guerra sucia puede ser un gesto importante en la búsqueda de la verdad y la justicia, pero su efectividad únicamente se comprobará cuando entre en marcha y comience a dar resultados.

Así lo indicaron familiares de víctimas de desaparición y activistas especializados en el tema, quienes llamaron a analizar con cautela este anuncio, pues ya se han creado organismos similares que no dieron los resultados que se esperaban.

Tita Radilla, hija del luchador social Rosendo Radilla –desaparecido en 1974 por el Ejército en Guerrero– consideró que antes de emitir cualquier opinión sobre la iniciativa de la CNDH, hay que ver que realmente funcione y que lo que hace sirva para que la gente obtenga verdad y justicia. No se trata sólo de abrir oficinas y recibir quejas, sino de que haya interés por hacer justicia para la gente, porque no ha habido sanción contra los responsables ni reparación de daño para las familias .