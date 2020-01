Ana Langner y Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 11 de enero de 2020, p. 7

El subsecretario y negociador comercial para América del Norte, Jesús Seade Kuri, advirtió a embajadores y cónsules que será difícil la gestión de paneles para resolver quejas contra Estados Unidos en materia de elección de líderes sindicales y/o creación de contratos colectivos.

Lo anterior toda vez que no existe legislación particular sobre este ámbito en el país vecino del norte. En teoría se aplica en ambas direcciones, pero en la práctica es muy difícil que se aplique hacia Estados Unidos porque en esa materia no tiene legislación nacional y al no tenerla, en el tratado el anexo que habla de eso sólo aplica en México , dijo el funcionario de la cancillería durante el encuentro regional de América del Norte realizado en el contexto de la 31 Reunión de Embajadores y Cónsules (REC 2020), que culminó ayer.

En este espacio, Seade Kuri solicitó a la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena; al embajador en Canadá, Juan José Gómez Camacho, y a los titulares de los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos emplear el T-MEC para atraer inversiones y promover mayores flujos comerciales en la región.

Tenemos que identificar actividades y productos que ustedes crean que puedan beneficiar a México. Las oportunidades son muchísimas, pero hay que estar atentos para identificarlas , dijo.