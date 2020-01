Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 11 de enero de 2020, p. 7

Ciudad Juárez, Chih., La incorporación de posibles litigios laborales en las cláusulas del acuerdo comercial T-MEC abre la puerta para que bajo el pretexto de presuntos incumplimientos de las empresas mexicanas se pueda tener por sanción la aplicación de aranceles o, lo que es peor, el bloqueo de nuestras exportaciones a Estados Unidos y Canadá , advirtió el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Luis Aguirre Lang.

Durante un encuentro con este sector, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las preocupaciones empresariales desestimando los alcances del capítulo laboral en el T-MEC: No nos afecta en nada . Se actuará con legalidad y en caso de una controversia en la que se plantee que no hay democracia sindical y se incumple con el tratado entra el mecanismo de paneles, se analiza y se resuelve. No es que de manera unilateral Estados Unidos va a condenar a una empresa o no le va a permitir exportar, explicó.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, ponderó la importancia del sector manufacturero de exportación, que representa más de 50 por ciento del total de exportaciones nacionales, por ello tiene incentivos que exentan del pago temporal del IVA de 18 a 36 meses.

Advirtió de ilícitos cometidos al amparo de esto, que es utilizado como contrabando técnico para aprovechar la facilidad orientada a impulsar la exportación para importar insumos para productos que se distribuyen en territorio nacional.

Abuchean a Corral

Por la tarde, en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, López Obrador se encontró con los juarenses, quienes lo arroparon y celebraron prácticamente todo su discurso, desde la lucha contra la corrupción, la reducción salarial de la alta burocracia, programas sociales y, especialmente, su anuncio de la cancelación de la mina de Samalayuca, demanda sentida.