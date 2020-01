“L

legó Parménides (García Saldaña) y me abrazó”, nos platicó Paco Gruexxo, luciendo su reloj Bacherone Constantin y con grabadora de por medio una tarde chopera. Y añadió con satisfacción: “Entró, vio el rollo y me dijo ‘¡este sí es un hoyo fonqui!’ Era el Club 5 de mayo.” Prosiguió: “Empecé en el Félix Azuela, luego el 5 de mayo –antes de que estuviera el Metro– y después en el Antonio Caso, pero mi comienzo real fue en la Roma, muy chavito, haciendo lunadas, tardeadas y tocando en La Faceta, el primer café cantante de rock. Cuando me cambié a Tlatelolco vi en los clubes la posibilidad de hacer tocadas. Empecé en el 60. La primera tocada formal fue con una tarjetita anunciando mi banda, la Parada Suprimida, y al trío de Pancho Tijerina, que era de Balbuena. Esperábamos 300 personas y metimos 3 mil 200. De ahí cambió mi idea; empecé a meter a Radio Capital, a 590 y no dejaba mi domingo por menos de 3 mil 400 o 3 mil 500 asistentes. En la parte de arriba metí a Steppenwolf, Rory Gallagher, Canned Heat y Buddy Miles y llegué a meter ocho mil chavos. En una tocada con Canned, Bob Hite me subió al escenario: estaban Larry Taylor, Alan Wilson, Henry Vestine y Fito. Mi compadrito Bob me hizo el favor de gritar ‘Hey, Gruexxo, come here with me’; ‘Now?, le respondí; ‘ All right, now!’ Y que me subo. Después se volvió una tradición porque cada año que los traía, cerraba yo con Bob Hite. Yo soy el creador del hoyo fonqui. Yo soy el creador y quien le dio el nombre fue mi queridísimo Parménides García Saldaña.” José Francisco Aguilar Chávez trascendió a otro plano el lunes pasado, mientras el controvertido Paco Gruexxo permanece en la memoria rocanrolera.