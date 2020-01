Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 11 de enero de 2020, p. 6

La música en México ha sido un camino de obstáculos, en el cual el rock nacional se ha visto en oleadas y por generaciones de bandas, determinado por el contexto cultural y socioeconómico de cada época.

Así lo consideró el músico Alejandro Otaola, guitarrista de Santa Sabina, banda que celebra su 30 aniversario, quien planteó una analogía sobre el impacto de las herramientas tecnológicas y los medios de comunicación impresos.

Antes estábamos firmados por una disquera y la tecnología determinaba la manera en que se grababan los demos y se hacía difusión. Las ruedas de prensa eran para que esa información figurara en medios escritos; ahora, los mismos periódicos están desapareciendo porque la gente ya no los compra y, si observas, es algo similar: ¿por qué ya no hay diarios?, por el mismo motivo por el que los artistas ya no graban discos, sino que suben su música a Internet. Todo va de la mano.

De hecho, prosiguió, es imposible diagnosticar qué deben hacer las bandas, porque cada generación musical habita en contextos cultural y socioeconómicos distintos .

Por ejemplo, cuando Santa Sabina apareció estaban saliendo otras bandas como La Lupita, La Cuca, La Castañeda o Tijuana No; entonces había interés de la industria de difundir a esas bandas, eran firmadas y se tenía apoyo mediático, mismo que te colocaba en un escaparate donde mucha gente podía escuchar lo que hacíamos .

La venta de discos ya no es negocio

Hace más de 30 años fueron apoyadas Caifanes, Fobia, Café Tacvba o Maldita Vecindad; luego emergió la generación de Santa Sabina, después Molotov, Control Machete y Zoé, las cuales fueron parte de un momento, donde tuvieron visibilidad mediática y mucha gente las conoció .

Ahora, explicó el músico, la venta de discos no es negocio debido al Internet; lo cual también ha cambiado la manera en que se firma y difunde a las agrupaciones; incluso, éstas no están a la espera de que sean firmadas, sino que se dedican a hacer más cosas; gracias a las herramientas tecnológicas crean redes entre ellas y con el público .

Agregó: Antes, si estabas en la misma disquera, seguramente tocabas en festivales que eran organizados por el mismo sello; ahora, las bandas crean sus propios festivales junto con otros grupos y, están planteando, de manera distinta, la escena musical .

–¿Por eso siempre son los mismos headliners en los festivales?

–Siento que todo tiene ver; las bandas que se vuelven headliners son las que en algún momento de su historia tuvieron el apoyo de una disquera; pero ahora, éstas ya no ven en las agrupaciones un negocio seguro y difunden a los grupos que ya se conocen debido a la exposición mediática que tuvieron” en su momento.