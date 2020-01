Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 11 de enero de 2020, p. a12

La música de Wim Mertens es un prodigio.

Polifacética, plena de gracia, misteriosa, circundada de sencillez aun en los momentos en que el enjambre de sonidos aparenta complejidad. Siempre resulta, sucede, triunfa en territorios de lo diáfano, lo sencillo, lo bello.

Es una música de gran belleza, de una poética muy poderosa.

Es un sonido de efectos inmediatos en los escuchas. Siempre pone de buenas, ilumina la estancia, el alma.

Su alma es la intuición, su guía y su signo.

Multitudes embelesadas a lo largo de estos 40 años han disfrutado la producción incesante de Wim Mertens (Neerpelt, Bélgica, 14 de mayo de 1953) en sus múltiples formatos: piano solo y voz contratenor, ensamble, dispositivos instrumentales muy variados y orquesta sinfónica.

Desde su primer concierto en Méxi-co, en el Espacio Escultórico de la UNAM en 1991, Wim Mertens ha visitado en muchas ocasiones la Sala Nezahualcóyotl. Todos esos conciertos en vivo y sus discos más importantes han sido reseñados en este espacio.

El éxito de Wim Mertens en el mundo es tan rotundo y duradero que en este 2020 cumple 40 años de carrera musical: 20 sumados a 20 dan 40 y Wim Mertens celebra la efeméride con una gira mundial y una caja de cuatro discos titulada Inescapable.

Esa caja contiene casi cinco horas de música, 61 obras seleccionadas por el autor de entre 717 para mostrar la variedad de sus posibilidades estilísticas, instrumentales. Un mural inabarcable, inescapable.

La caja se puede comprar en Amazon y en www.materialisonori.it

Incluye un libro conmemorativo con las portadas de los 72 discos involucrados en la antología, además de un par de obras inéditas y ocho versiones en vivo de piezas ya conocidas.

Para quienes conocemos el panorama entero de la obra de Wim Mertens resulta una síntesis exactísima del pensamiento musical de uno de los creadores definitivos de nuestra era.

Para quienes aún no conocen este prodigio, es una manera espléndida de entrar al paraíso.

Están las obras preferidas: en primerísimo lugar: Iris, y en orden sucesivo Struggle for Pleasure, Maximazing the Audience, A Tiels Leis, Zutzig, Quatre Mains, Close Cover, Old Katarakt, Often a Bird, The Scene, Circular Breathing…

Están los inéditos: Novel, donde Wim Mertens canta contratenor y toca el armonio Sprachresten, por encargo de la ciudad de Brujas por el 500 aniversario de su carillón. Y el otro inédito: European Grasses, a manera de adelanto del próximo disco de Wim Mertens, que se titulará The Gaze of the West.

Están las obras para orquesta sinfónica, las de ensamble, la música de cámara tan llena de energía que pone al escucha en órbita de inmediato.

El libro dentro de esta caja de cuatro discos, Inescapable, incluye fotografías espléndidas de Wim Mertens en distintos momentos de estos sus primeros 40 años de carrera. Editado en Bruselas, Bélgica, incluye por supuesto textos acerca de la música de Wim Mertens escritos por varios expertos de distintas partes del mundo. Uno de esos textos está firmado por el autor del Disquero. Alto honor.