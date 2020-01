H

asta donde pueden aventurarse hipótesis, en una coyuntura donde es posible establecer hechos, hacer una interpretación razonable y anticipar potenciales dinámicas de los acontecimientos, para quienes hemos vivido en países árabes –en mi caso al frente de las embajadas de México en Argelia y Tunez– resulta claro que la secuela de la confrontación Estados Unidos vs. Irán habrá de proyectarse a escenarios ya históricos de lucha ideológica y política entre el occidente cristiano y el medio oriente musulmán. El liderazgo político-religioso interislámico, siempre en disputa, con toda probabilidad habrá de orientarse a buscar la unidad, la resistencia y la venganza frente al agresor rumi o pagano, sea israelíta, estadunidense, alemán, inglés, canadiense o ucraniano. Tal podría ser el caso del avión chocado que no alcanzó a despegar de Teherán (lleno de pasajeros occidentales) y del cual las autoridades iraníes han anticipado que no entregarán la caja negra .

Luego de ver el video del ataque con drones estadunidenses al convoy encabezado por el general iraní Soleimani, y la débil reacción militar de Irán, y al escuchar las declaraciones de Donald Trump, la primera pregunta que viene a la mente es ¿y ahora qué sigue? Y la segunda ¿quién sigue ahora?. Desde el asesinato de Osama Bin Laden, por órdenes de Obama, hasta el de Soleimani, por Trump, si algo queda de manifiesto es la clara e intimidatoria prepotencia de Estados Unidos para mostrar el poder y la abierta arrogancia del gran hegemón. Las decisiones y los cálculos de política electoral interna están ahí, desde luego, pero el riesgo mayor para todo el mundo es la amenaza de muerte cumplida para quien, sin respaldo nuclear, ose tocar intereses o desafiar el poderío estadunidense.

El grave problema que ahora vuelve a plantearse a la comunidad internacional es que el liderazgo ultraconservador de Trump puede llevar a una reacción preventiva (“ preventive strike”) de sus reales o potenciales enemigos mayores, Rusia y China. Después de tan descaradas y provocadoras acciones guerreristas ¿dónde trazar y cómo hacer valer una línea confiable para preservar la paz y la seguridad mundiales?