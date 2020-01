“En mi país, Cataluña, hay muchos más pobres, gente que no tiene nada. Este sistema ha creado unas injusticias sociales mucho más grandes. Esto lo que provoca es que la gente que no tiene nada que perder, que no tiene trabajo ni seguridad social, actúe. Como ocurrió en Chile, que les subieron el metro. Como no cuenta con nada, entonces debe actuar, ya no tiene más remedio que salir a defender su sobrevivencia.

En Cataluña hay un Estado que nos oprime y explota, pero también esta base social depredadora capitalista que está creando inmensas capas de juventud sin trabajo, sin posibilidades de nada, y esto está explotando. Es una reacción de autodefensa y sobrevivencia, pero también con características revolucionarias contra un neoliberalismo y capitalismo especulativo y financiero que llega a su fin.