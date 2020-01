La Oficina Especial sustentará su trabajo en cinco ejes, entre ellos la búsqueda de archivos que no fueron parte de la apertura de información de sexenios pasados; el reforzamiento documental y testimonial de casos investigados por la Femospp y la Comverdad, y entrevistas a ex funcionarios de todos los niveles que pudiesen proporcionar cualquier tipo de información, dando atención especial a ex miembros de los aparatos de seguridad del Estado .

De igual forma, promoverá la inspección de sitios de detención clandestina previamente identificados y la documentación de otras graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas y ejecuciones.

Asimismo, propondrá la reparación y dignificación de las víctimas y sus familiares, mediante el reconocimiento oficial por el Estado mexicano y sus fuerzas de seguridad de ser los responsables de cometer graves violaciones a las garantías individuales, así como de generar condiciones que pusieron sus vidas en riesgo.