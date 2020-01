Se prevé que los resultados estén listos entre febrero y marzo, señalaron los padres de los estudiantes luego de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, evitaron revelar detalles, ya que forma parte de la investigación jurídica.

Durante el encuentro, el Presidente “escuchó nuestras peticiones como madres y padres desesperados por no saber nada de nuestros hijos (…), él tiene el sentimiento como padre, nos entiende; son seis Navidades que no sabemos nada de ellos, que no los tenemos en nuestras casas”, expresó Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista.

Por la mañana, en su conferencia de prensa, López Obrador indicó que es su deseo y el de su administración llegar a la verdad del caso. Se ha complicado; yo quisiera ya tener resultados. No es un asunto de falta de recursos, de falta de voluntad; no vamos a encubrir a nadie .

Al referir que hubo posturas que se inclinaban porque si se conocía la verdad en el caso de Ayotzinapa podían resultar afectadas las instituciones , se pronunció en sentido contrario: las instituciones se fortalecen si se hace justicia, porque una cosa son las instituciones y otra los servidores públicos .

Los padres de los 43 y el Presidente volverán a reunirse el 9 de marzo.