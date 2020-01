Por otra parte, se refirió a la minuta que crea la Ley de Amnistía, remitida por los diputados el último día del periodo anterior –12 de diciembre– al Senado, mismo que deberá cumplir “con responsabilidad su función de cámara revisora.

Pacificación del país

Expuso que si proponen cambios no deberán obstaculizar el sentido fundamental de la ley , que es excarcelar a mujeres, indígenas, campesinos y otros grupos en situación de vulnerabilidad procesados por delitos políticos, contra la salud y robos menores; que no sean reincidentes, no hayan incurrido en hechos de sangre y no se les haya sometido al debido proceso.

La Ley de Amnistía es prioridad para el gobierno de la República, ya que forma parte de la estrategia para la pacificación del país, recalcó. La intención, señaló, es beneficiar a quienes por su situación de pobreza y discriminación fueron procesados.

Batres informó asimismo que presentará en la próxima sesión de la Permanente una iniciativa para cambiar el nombre a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y nombrarla Ley Abril Cecilia Pérez Sagaón, como homenaje a quienes fueron víctimas de crímenes de género.