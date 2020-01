Enrique Méndez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 10 de enero de 2020, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en 2022, con la consulta de revocación de mandato, los opositores y críticos a sus políticas van a tener la oportunidad de decidir si se mantiene o no el cargo. Cuando ya no nos quieran, nos vamos , abundó.

Sostuvo que ningún presidente puede sostenerse sin apoyo del pueblo y consideró lamentable que un gobernante con porcentajes de aceptación de entre 15 y 20 por ciento se mantenga con la policía y el Ejército en las calles, pero sin respaldo popular. “Es un gran servicio decir: ‘ahí nos vemos’. Lo otro es una enfermedad, mantenerse a costa de lo que sea, sacrificando a la gente, reprimiendo al pueblo”.

Reiteró que no sólo será la consulta, porque su gobierno es hasta 2024, y no hay relección. La gente elegirá libremente, lo vamos a garantizar, que no haya fraude. Decidirá el ciudadano .

De esa manera respondió el mandatario a las críticas por medidas como la construcción de sucursales del Banco del Bienestar –a cargo del Ejército–; acotó que en 2018, los electores no sólo decidieron por un candidato, sino por un programa para el cambio.