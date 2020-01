R

etomo el análisis del bien-estar que abordé de septiembre a noviembre de 2019. El destacado economista Tibor Scitovsky (TS), en el capítulo IV de su libro The Joyless Economy. The Psychology of Human Satisfaction (1976, traducido por el Fondo de Cultura Económica como Frustraciones de la riqueza, 1986) señala que:

“Los neurofisiólogos que trazaban el mapa del cerebro descubrieron los centros cerebrales de la recompensa y el castigo. Trabajando con animales conectados de tal manera que, al oprimir una barra podían dar choques eléctricos moderados a áreas específicas de su propio cerebro, los investigadores localizaron un área cuya estimulación los animales evitan y parece dolorosa a todas luces, y otras dos áreas separadas cuya estimulación buscan, de modo que deben ser placenteras. El área dolorosa se conoce como el sistema de castigo o aversión; las otras dos se conocen como los sistemas de placer primario y secundario, o sistemas de recompensa. La existencia de sistemas separados de placer y de aversión… explica por qué a veces sentimos dolor y placer al mismo tiempo… Otros experimentos han demostrado también que el sistema de recompensa secundaria... parece ser casi totalmente idéntica al sistema de desactivación; es decir, su activación va unida a la reducción de la activación ( arousal). Cuando es estimulado, este sistema cierra el sistema de aversión y libera el de placer primario. El dolor se aleja y el placer se restaura. En esta teoría de la interacción de los tres sistemas tenemos una explicación del por qué el aumento de la activación es agradable al principio (mientras estimula el sistema de recompensa primaria), pero se vuelve desagradable después de cierto nivel (el del umbral del sistema de aversión), y del por qué una disminución de la activación o una liberación de la tensión elimina el dolor y produce placer”. (pp. 59-60 de la edición en inglés; mi traducción).