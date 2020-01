Lo peor que puede suceder a la campaña anticorrupción del gobierno federal es una controversia o distanciamiento entre el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto. Ya viene de tiempo atrás algo que no funciona entre ellos. En una ocasión, la fiscalía me envió una carta reclamándome con muy buenas palabras que daba más espacio a Santiago Nieto y a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. La cuestión es que Santiago Nieto es un personaje mediático, siempre tiene algo que informar. Gertz Manero es el caso contrario. Y no se trata de que él personalmente atienda a los medios, tiene una oficina de comunicación social. Será bueno que el fiscal general se entere de que esa oficina no funciona, ni siquiera atiende llamadas de la prensa. Entonces no se queje.

Ombudsman social

Asunto: descuentos en el agua

Tengo 68 años. Fui a la Comisión del Agua ubicada en Gutenberg, que es la que me corresponde por vivir en la Miguel Hidalgo, a pagar mi servicio de agua potable y a tramitar el descuento de adulto mayor. Presenté las escrituras del departamento en donde vivo, el INE y comprobante de domicilio. Sin embargo, me dijeron que no me pueden dar dicho descuento, ya que todavía estoy pagando el departamento y mis escrituras no están notariadas, y así no les sirven. Les presenté el comprobante de pago actualizado de mi hipoteca, así como el predial al día, pero no me lo aceptaron. Así que a pesar de mi edad, no me tienen en cuenta para los descuentos. ¿Hay algo que pueda hacer para aprovechar el beneficio? Es casi 50 por ciento de descuento.

Sara Giambruno /CDMX

R: Y luego se quejan de que les baja la recaudación.

Twiteratti

Escribe Luis Guillermo Hernández @luisghernan. Ironías: Inglaterra: Megan y Harry buscan dejar de vivir como príncipes a expensas de los ingleses. México: @lorenzocordovav y @CiroMurayamaINE hacen hasta videos lastimeros para seguir viviendo como reyes a costa de los mexicanos. Qué cosas, ¿no?

