Benito Mirón cuestiona a Bernardo Bátiz

L

as grandes transformaciones requieren claridad ideológica. En su reciente artículo el maestro Bernardo Bátiz señala que se ataca al Presidente por quienes no tienen más patria que el dinero y los intereses particulares y no encuentran otra manera de manifestar su molestia por la afectación a sus ganancias , con lo que coincide la mayoría de los analistas simpatizantes de la 4T.

No debemos perder de vista que hay otras visiones que no comparten todo lo que el gobierno está haciendo por razones muy diferentes, desde una perspectiva de izquierda, y no se les debe juzgar por igual; planteando incluso, como lo dice el propio AMLO, que son conservadores de izquierda, lo que es imposible, ya que si se es de izquierda no se puede ser conservador, y mucho menos que la izquierda radical al final se toca o coincide con la derecha, pues eso significa olvidar que, sólo por dar unos ejemplos, estuvieron de ese lado Lenin, Mao, Zapata, Villa y hasta Juárez y Madero. Se puede estar o no de acuerdo con el Tren Maya, el Transístmico u otros megaproyectos, pero no encuentro un dato donde la derecha coincida con los llamados radicales oponiéndose a dichos proyectos, parece que ahí se toca o coincide con otros. Bien haría Morena en tratar de dar claridad y rumbo ideológico a su proyecto, ya que por ahora no se sabe bien a bien cuál es su camino en ese sentido, más allá de que lo integran muchos compañeros valiosos que al margen de las cúpulas trabajan con ese propósito.

Benito Mirón Lince

Responde el articulista

Respecto a los atinados comentarios de Benito Mirón en El Correo Ilustrado sobre mi artículo publicado el 6 de enero pasado en La Jornada titulado Rescatando la rectoría del Estado , tiene razón, hay crítica destructiva y constructiva, bienvenida esta última, muy distinta a la de los que sólo defienden intereses particulares, y no como en el caso de Mirón Lince, quien piensa en los intereses de la colectividad.

Bernardo Bátiz Vázquez

Demanda reinstalación de profesores

Se solicita a la SEP y al Departamento de Telesecundaria en el Valle de México que intervengan para que se dé la reinstalación del profesor José González Figueroa, director de la escuela Telesecundaria 190 José Vasconcelos y además reinstalar en el mismo plantel a las profesoras Nimbe Ortega Herrera, Elizabeth Ruiz Cortés, Verónica Rodríguez Ramírez y Teresa Pérez, cesadas por haberse opuesto a la reforma educativa de 2013 y que no han cobrado su sueldo desde hace cuatro años.

La SEP bien podría reconocer a dichos profesores que han dedicado una vida a la educación a través de su reinstalación acordada por el gobierno federal y el magisterio democrático en junio pasado y la cual aún no se ha concretado.

Además, pedimos la reinstalación de los profesores cesados por el mismo motivo en cualquier otra escuela del país.