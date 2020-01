H. Briseño y E. Núñez

Viernes 10 de enero de 2020, p. 26

Familiares de enfermos de cáncer se manifestaron en Guerrero y Puebla la tarde de ayer, los primeros para denunciar el cobro de servicios y tratamientos tras la desaparición del Seguro Popular, y los segundos, por el desabasto de medicamentos para quimioterapias.

En Acapulco, Guerrero, los inconformes protestaron fuera del Instituto Estatal de Cancerología (Iecan), y después bloquearon casi 30 minutos ambos sentidos de la avenida Ruiz Cortines, en la parte alta de ese puerto, para denunciar que la mayoría de ellos son de escasos recursos y proceden de sitios lejanos del estado, por lo que apenas pueden reunir fondos para acudir al Iecan.

Sonia Espinoza Cayetano expresó: No tengo dinero para pagar laboratorio ni medicamentos. Yo vengo de lejos, hago nueve horas para venir. Me cobran mil 500 pesos, 2 mil. Yo no tengo eso para la medicina .

Otra mujer acusó que una quimioterapia cuesta 5 mil pesos; el laboratorio, 280; la consulta es aparte, también lo pagué y ni pastillas nos dieron .

Una más refirió: “Me cobran mil 400 pesos por unos estudios. Me dijeron que costaban 700 pesos, pero le doblaron. Yo vengo de Chilapa. Les dije: ‘¿Cómo voy a regresar? Ya no me va a quedar para el pasaje’”.