Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 10 de enero de 2020, p. 26

Ciudad Juárez, Chih., Usuarios de los distritos de riego de las zonas centro y sur de Chihuahua bloquearon las entradas a las presas La Boquilla, El Granero y Meoqui, y cerraron carreteras y vías del tren para rechazar la extracción de agua del primer embalse, ubicado en el municipio de Delicias, para pagar convenios internacionales, como se hace desde 1944, a lo cual no se opusieron durante los gobiernos priístas y panistas.

Encabezados por el edil de Camargo, Arturo Zubía, del blanquiazul, y el líder estatal de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech), Salvador Alcántar Arteaga, unos 30 campesinos acusaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de querer vaciar la presa y le pidieron que cierre las compuertas.

Los productores señalaron que en semanas recientes se han sacado 100 millones de metros cúbicos de esa presa, cuando solamente están autorizados 33 millones para el pago del tratado de agua con Estados Unidos.