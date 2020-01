Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 10 de enero de 2020, p. 18

La cuesta de enero de 2020 es la menos pronunciada en relación con la de años anteriores debido al aumento de 20 por ciento al salario mínimo general y a los programas sociales impulsados por el gobierno federal, aseguró José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

El líder del sector privado declaró que el alza al minisalario no ha creado un efecto adverso en la economía, es decir, no ha provocado un encarecimiento en los productos y servicios en lo que va del año, pues la fórmula de un incremento de 5 por ciento y el monto independiente de recuperación (MIR), que fue de 14.67 pesos, está diseñada para no impactar en la inflación.

No va a haber un alza generalizada ni desmedida , explicó antes de asegurar que si habría incrementos en algunos productos, pero sólo en aquellos donde la mano de obra sea intensiva y el que se realice con personal que perciba el salario mínimo que se fijó en 123.22 pesos diarios.

Comentó que hay incrementos en productos, como es el caso de las bebidas con edulcorantes o refrescos, el cual se explica por el ajuste del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), que este año fue de 7.86 por ciento, por lo que la cuota pasó a 1.2616 pesos, lo cual se refleja directamente en el precio. Acotó que los combustibles tienen una situación especial, pues el precio base al que se aplica el IEPS no aumentó, pues sólo se ajustó el porcentaje que incrementa el IEPS.