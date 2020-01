Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 10 de enero de 2020, p. a12

Pese a los nulos apoyos, el atletismo abre el calendario 2020 con torneos internacionales para que sus representados logren dar marcas a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde hasta el momento hay 10 preseleccionados y el número puede aumentar hasta junio cuando concluya el proceso de clasificación de la World Athletics.

Ante el panorama que se avecina en los siguientes meses para la justa japonesa de julio y agosto, Antonio Lozano Pineda considera que el trabajo se lleva a cabo y la preparación de los atletas sigue en curso, aunque “sí me preocupa que el Comité Olímpico Mexicano no tenga solucionado que los deportistas están recibiendo los servicios (hospedaje y alimentación) en sus instalaciones, porque no hay recursos cuando entrenan o se concentran en ese lugar.

El deporte ha sido subsidiado por la iniciativa privada y hay incertidumbre en algunos rubros y aún así seguimos trabajando , señala el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA).

De lo que se espera para Tokio no da pronósticos; sin embargo, Lozano está seguro que se entregarán buenos resultados porque no sólo se está planeando para este ciclo, sino los siguientes con una nueva generación que promete mucho.