José Antonio Román

Periódico La Jornada

Jueves 9 de enero de 2020, p. 32

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló mesas de la Unidad de Atención a Denuncias (Unad) a las puertas de las Preparatorias 7 y 9, así como de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) –que se encuentran en paro desde noviembre pasado, en exigencia de que sea atendido el tema de violencia de género–, a fin de facilitar la presentación de denuncias y el seguimiento de los procesos en desarrollo.

Sin embargo, las instalaciones de los tres planteles se mantienen cerradas en espera de nuevas mesas de diálogo entre autoridades y paristas, que en el caso de las preparatorias se dará este jueves y viernes, mientras que en la FFL se han programado para el 15 de enero.

La directora de la Preparatoria 7, Gabriela Martínez Miranda, explicó que aun cuando se ha dado respuesta a todo el pliego petitorio y alcanzado acuerdos importantes en casi todos ellos, los alumnos exigen la sanción inmediata a personas acusadas de acoso y violencia de género, pero que en el plantel no existe ninguna denuncia formal por un hecho de este tipo.

Y aunque reconoció que existen señalamientos en contra de algunos miembros de la comunidad, sostuvo que en el contexto de la ley, no es posible actuar sin una denuncia formal.