a hay gobierno ¿Cuánto durará? es otra cosa. La designación en el parlamento del candidato del PSOE Pedro Sánchez, propuesto por el rey Felipe VI, ha logrado los votos necesarios para ser investido como séptimo presidente de la monarquía parlamentaria, bajo la Constitución de 1978. La novedad, un gobierno de coalición en el cual participa la formación electoral Unidas Podemos. En su interior, cohabitan progresistas, comunistas, socialdemócratas, antimilitaristas, independientes, cristianos, socialistas, anticapitalistas y marxistas. En la suma PSOE-Unidas Podemos, se reconocen militantes feministas, LGTB, ecologistas, federalistas, republicanos, emigrantes, jóvenes, pensionistas, profesionales, trabajadores, medianos propietarios, una amalgama representativa de la diversidad que hoy define el Estado español. Así, la alianza que gobernará España en el periodo 2020-2024 va de la socialdemocracia al partido comunista. Una experiencia sin precedentes en la historia reciente de España. El Consejo de Ministros contará con miembros de diferentes tradiciones políticas y organizaciones, lo cual conlleva un añadido de complejidad a las acciones de gobierno, las competencias, el secreto de sus deliberaciones y sobre todo los límites de las reformas a implementar. Un reto al cual sumar la necesidad de cuadros que hagan viable el trabajo cotidiano en los ministerios correspondientes a Unidas Podemos. Puestos de responsabilidad que supondrá un control de activos, que serán objetivo de la derecha para su descalificación.

Si lo anterior es una verdad de hecho, el programa de la coalición busca dotar sus propuestas de un contenido social donde sobresalen medidas para recuperar las libertades civiles, revertir los recortes salariales, aumentar las pensiones y dotar los fondos necesarios para las políticas de memoria histórica, dependencia, igualdad de género, educación pública, sanidad y vivienda que durante los gobiernos del Partido Popular sufrieron recortes, se paralizaron o simplemente se ignoraron. No menos destacables son los cambios propuestos en la legislación laboral, los impuestos o el medio ambiente. Sin olvidar que la propuesta fue refrendada con la abstención de Ezquerra Republicana de Cataluña y el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco. Circunstancia dada por el acuerdo para abrir un diálogo sobre el problema nacional y buscar una salida política no judicial al conflicto en Cataluña. En definitiva, todas, buenas intenciones a las cuales no es posible oponerse desde una perspectiva mínimamente progresista. Pero los acontecimientos vividos en la sesión de investidura hacen ver que se abre un periodo donde cada medida será cuestionada por la derecha y los aliados de coyuntura, que pueden perfectamente transitar de la abstención o el sí, a la oposición, paralizando toda la legislatura.