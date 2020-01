E

l péndulo del conflicto comercial sino-estadunidense –que entra en su tercer año de oscilaciones, ora bruscas, ora pausadas– apunta, a partir del próximo 15 de enero, hacia una dinámica más organizada y hasta predecible, en abierto contraste con la experiencia vivida hasta ahora. En una semana, si en realidad ocurren los acontecimientos previstos y anunciados o insinuados por alguno de los contendientes, culminará –en Washington, en una ceremonia de cuidada coreografía, muy al gusto de Donald Trump– lo que ahora se denomina la fase uno de la guerra comercial. Esta circunstancia, el inicio del año y el largo lapso transcurrido desde la última vez que se analizó en este espacio (recuérdese De la tregua a la guerra , 15/05/19), fuerzan a presentar primero un parte resumido del estado actual de la conflagración.

Las hostilidades comenzaron a mediados de 2018, con el anuncio de que Estados Unidos impondría aranceles de 5 a 25 por ciento ad valorem a importaciones procedentes de China con valor de 34 mil millones de dólares. China adoptó de inmediato una represalia simétrica. Vino después una escalada de anuncios sucesivos tan rápida que fue difícil llevar la cuenta de los montos de intercambio afectados. Los lapsos variables para la entrada en vigor efectiva de los aranceles anunciados contribuyeron a la confusión y, para mediados de 2019, los aranceles impuestos o anunciados por EU afectaban de hecho a nueve décimas de las importaciones procedentes de China y las acciones de represalia de China alcanzaban a casi la totalidad de sus compras a EU. Como revela un análisis reciente, el costo incurrido ha sido muy inferior del que podría esperarse de un despliegue tan reiterado e impresionante: entre 2017 y 2019, la caída en el valor de los intercambios mercantiles bilaterales se calcula en sólo 9 por ciento ( Poles apart , The Economist, 02/01/20) y la del déficit estadunidense en 15 por ciento. Como los chinos parecen saberlo mejor que nadie, los juegos pirotécnicos no suelen ser mortíferos, salvo por accidente.