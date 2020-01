Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Jueves 9 de enero de 2020, p. 13

Luego de anunciar que la semana próxima presentará su propuesta de reforma a la Fiscalía General de la República (FGR) y pronunciarse por un solo Código Penal en el país, a pregunta expresa de diplomáticos mexicanos, Alejandro Gertz Manero, dijo en clara alusión a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que hay unidades, no de la fiscalía, sino del gobierno, que no respetan la presunción de inocencia. Nosotros sí lo tenemos muy claro y no hacemos ese tipo de afirmaciones que van contra la presunción de inocencia porque no son legítimas y generan una grave crisis en el aspecto procesal y luego nos acusan de faltas al debido proceso. Pero hay quien sí lo hace y todo mundo sabemos .

Durante una reunión con el cuerpo diplomático mexicano, en la sede de la cancillería, Gertz Manero afirmó que la semana próxima presentará la propuesta de reforma a la FGR en la cual se propondrán medidas para corregir las fallas al nuevo sistema de justicia penal, como lo es la llamada puerta giratoria , que permite que muchas personas acusadas de cometer delitos obtengan de manera pronta su libertad.

El fiscal, que en reiteradas ocasiones señaló a los diplomáticos que la FGR no es un órgano del Poder Ejecutivo, se manifestó en favor de la existencia de la figura del arraigo para quienes son investigados por delitos relacionados con casos de delincuencia organizada, pero dijo estar en contra del abuso que se hizo en el pasado ante la falta de eficacia para indagar estos asuntos.