Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 9 de enero de 2020, p. 4

Ante la tensión internacional provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de la guerra y en favor de buscar la paz mediante el diálogo y la conciliación. Reiteró que los principios mexicanos en materia de política exterior establecen la no intervención y la solución pacífica de los conflictos.

La posición de México es exhortar a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo. No a la guerra; sí a la paz , indicó ayer durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.