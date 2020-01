Desde luego, hay quienes no entienden que el esfuerzo por crear un verdadero ámbito de justicia en la ciudad debe partir de todos lados. Por ejemplo, los panistas, listos a mostrar que un chanchullo siempre es mejor, nos dejó ahora en el Consejo de la Judicatura a Ricardo Amezcua Galán, personaje de quien no se pueden esperar juegos limpios.

Antes de concluir el año dimos a conocer en este espacio que el ex director del Instituto de Vivienda Raymundo Collins era buscado por la justicia, pero frente al instrumento girado por la procuraduría, el ex funcionario consiguió un amparo que aún lo tiene fuera de la cárcel. Por su parte, Julio César Serna, quien fungió como director de la Central de Abasto, tiene en su poder un amparo, aunque hasta donde se sabe no hay una orden para presentarlo ante un juez en su contra. Ayer, ya entrada la noche, se supo de la detención de Fernando Javier Linares Salvatierra, quien se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos y como director ejecutivo de Asuntos Inmobiliarios en 2018, cuando Collins encabezaba el instituto.

Pero el asunto no para ahí, las carpetas de investigación son más de las que se esperaban. Para muchos ex funcionarios la lumbre no les ha llegado a los aparejos. No hace mucho, el 26 de diciembre, Collins gozaba de un buen desayuno en el restaurante Los Cuatro Vientos, parada obligada de camino hacia Acapulco, sin que se le notara ninguna preocupación. Allá él.

De pasadita

Para Claudia Sheinbaum, cuando se trata de corrupción, no sólo mira hacia atrás. Ya se investiga la compra de algunas bicicletas con motor que se adquirieron bajo las órdenes de Jesús Orta, entonces jefe de la policía, donde aparentemente hay serias anomalías. Ya veremos qué resulta.

ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx • ciudadangel@hotmail.com