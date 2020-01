espués de varios días de no aparecer en Twitter a injuriar al presidente López Obrador –tal vez no hay relación, pero son más o menos los mismos días que tiene en prisión su ex colaborador Genaro García Luna–, Vicente Fox dio la cara ayer para defender a Marta Sahagún. Porque vivo con ella, porque la conozco, porque sé quién es, todo mi amor, todo mi apoyo y toda mi solidaridad para Marta . Acompañó una carta de Marta que dice así: En varios medios de comunicación ha circulado información sobre mi persona, que es perversa y falsa. Niego categóricamente los hechos insinuados, son un verdadero engaño a la opinión pública y una calumnia a mi persona. Estoy a favor de la transparencia y rendición de cuentas y sé que quienes hemos trabajado en la política corre (sic) el riesgo de ser calumniado (sic). Es importante defender la verdad y recordar que cuando veas una injusticia, el siguiente puedes ser tú . Atentamente Marta Sahagún de Fox. El comunicado no aclara a cuál información se refiere. Aparentemente, al expediente de lavado de dinero con el que Marta ha sido relacionada tiene que ver con la agrupación Legionarios de Cristo, de Marcial Maciel, a quien ella protegió y apoyó. Pero la familia Fox-Sahagún ha sido mencionada en otros casos. Desde luego, el de Genaro García Luna, el fraude de Oceanografía, el de un terreno en el sur del país que presuntamente fue obsequiado por Fox a los propios Legionarios, otro tema de lavado de dinero que recientemente anunció la Unidad de Inteligencia Financiera, etcétera. Para mayor claridad, debería precisar a cuál caso se refiere específicamente.

Baja el petróleo

Bajó el precio del petróleo crudo de Pemex. Despues de que el lunes subió a 59.31 dólares el barril, ayer descendió a 56.12. Va a estar zigzagueando mientras dure la crisis en Irán.

Ombudsman social

Asunto: la burocracia

A mi madre, la doctora Ana María Maqueo Uriarte, de 82 años, le adeudan su pago Pensionissste de agosto. Acudimos a realizar la reclamación y me informaron que pasara a la delegación del Issste en Av. Parque Lira para que le dieran el Impacto en el Datama . Después de un mes se realizó el cambio. El 17 de octubre acudimos nuevamente y nos dijeron que necesitaba cambiarla a estatus décimo transitorio y esperar dos meses. El 3 de enero me presenté en Pensionissste con la documentación para confirmar que todo estuviera listo, me aseguraron que sí, que acudiéramos el 6 de enero. Lo hicimos, pero después de tres horas nos dijeron que siempre no, porque no sé qué problema había con la huellas digitales…

Alejandro Méndez / CDMX

R. Le apuesto que le van a decir que la lectora de huellas no sirve. Debería haber una línea de quejas directamente al despacho principal de Palacio Nacional.

Twiteratti

Compra productos nacionales, regionales, locales. Cómprale al familiar, al amigo, al vecino, al artesano, al artista, al pequeño y mediano productor . Compra en tiendas del barrio. Basta de depender de las grandes corporaciones que monopolizan todo. Que no te esclavicen.

Pablo Moctezuma B @Mexteki

