Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 9 de enero de 2020, p. 23

La Paz. El gobierno de facto de Bolivia anunció ayer que investigará al menos a 592 personas que ocuparon altos cargos durante los 14 años de presidencia de Evo Morales, con el fin de recuperar activos en el extranjero. El ministro boliviano de Gobierno, Arturo Murillo, informó que pidió a Interpol la activación de una orden internacional de captura contra el presidente indígena en el exilio, en seguimiento de un proceso por presuntos delitos de sedición y terrorismo.

Morales, el ex vicepresidente Álvaro García, ex ministros, ex viceministros y ex jefes de gabinete, entre otros ex funcionarios y sus familias, serán investigados por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito.

Esta pesquisa espera determinar quiénes sacaron recursos del Estado fuera del país, ya que muchos huyeron y pidieron ser asilados , explicó el director general de Lucha Contra la Corrupción, Mathías Kutschel.

Por su parte, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, sostuvo que en días pasados, muchos ex funcionarios han puesto inmuebles a nombre de otras personas. Tambien están cediendo poderes y pretenden legalizarlos en diferentes consulados y embajadas . Coimbra confirmó al diario Página Siete que entre los investigados están los hijos de Morales.

El dirigente aymara, quien el 10 de noviembre renunció a la presidencia presionado por los militares y luego se asiló en México para posteriormente refugiarse en Argentina, rechazó la indagatoria al señalar en su cuenta de Twitter que “el ministro de Justicia de facto viola la CPE (Constitución Política del Estado) al presumir la culpabilidad” de 592 ex funcionarios del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y sus familias.

Se pone por encima de los jueces dictando condena sin un proceso previo , criticó el ex mandatario, quien acusó al gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez de ser violento .

En La Paz, Murillo señaló que Morales debe volver al país para responder por las denuncias de sedición y terrorismo que él interpuso, tras conocerse un video en el que presuntamente el ex mandatario ordenaba cercar algunas ciudades tras su renuncia.