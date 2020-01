Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 9 de enero de 2020, p. 27

Hermosillo, Son., Tras recibir una serie de amenazas vía telefónica y en mensajes de texto y de ver vehículos que rondan sus domicilios, integrantes del colectivo Madres Buscadoras interpusieron una demanda ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para denunciar acoso, que atribuyen al trabajo de localización de personas desaparecidas que realizan en el desierto de Sonora.

Patricia Flores Armenta, lideresa del tercer grupo de mujeres que buscan a sus seres queridos, explicó que denunciaron los amagos a fin de que la fiscalía les proporcione protección las 24 horas del día, incluso durante sus expediciones.

Flores Armenta, madre de dos jóvenes desaparecidos en Bahía de Kino, precisó que después de acudir a una entrevista con medios de comunicación se percató de que alguien la estaba siguiendo, y a partir de esa fecha sus compañeras detectaron vehículos que siguen a los grupos de voluntarias en sus actividades cotidianas; asimismo, han recibido amenazas telefónicas para que detengan los rastreos.

“Después de una entrevista me dieron el pitazo de que iban tras de mí; no sabemos si es el gobierno o la mafia. El caso es que a donde llegamos, llegan unos tipos detrás. No me han molestado, pero sé que me andan siguiendo. Hablamos con la fiscal (Claudia Contreras) y dijo que iba a mandar a unos agentes porque lo que necesitamos es seguridad, no promesas”, expresó.