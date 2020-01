M

ientras en Estados Unidos entre los precandidatos demócratas y la intelectualidad progresista se anima la discusión sobre la pertinencia y posibilidad de gravar la riqueza, en México el presidente López Obrador reitera que no habrá reforma fiscal. AMLO afirma que proponerse hacer una reforma fiscal es neoliberal. Lo verdaderamente neoliberal e ingenuo es proponer que una forma nueva de acumulación democrática, que se base en un programa industrializador pueda lograrse con una política económica ortodoxa neoliberal. Esta política económica ortodoxa planteada por el gobierno federal sostiene que no se modificarán los impuestos, no habrá endeudamiento público adicional, se mantendrá equilibrio presupuestal y una parte del gasto público se desplazará del gasto corriente a la inversión.

La discusión estadunidense se basa en que en Estados Unidos el sistema tributario se ha hecho mucho menos progresivo en las décadas recientes. Los tres impuestos tradicionalmente progresivos: al ingreso personal, a las corporaciones y a la propiedad inmobiliaria se han debilitado sustancialmente. La tasa marginal del impuesto federal al ingreso más alto ha caído desde 70 por ciento entre 1936 y 1980 a 37 por ciento desde 2018; los impuestos corporativos relativos a las ganancias han declinado de 50 por ciento en las décadas de los 50 y 60 a 16 por ciento en 2018 y los impuestos inmobiliarios a la sucesión han perdido importancia debido a frecuentes excepciones y deducciones. Así, combinando todos los impuestos de todos los niveles de gobierno, el sistema tributario estadunidense parece brutalmente plano. Por ello hace falta regresar a su carácter progresivo.

Las carencias tributarias mexicanas son paradigmáticas. México tiene una carga tributaria bajísima. En 2017 la carga tributaria promedio de América Latina fue de 21 por ciento. En Argentina fue de 30.3, en Brasil de 32.2, en Chile del 20.1 en Uruguay de 28.7 y en México de sólo 16 por ciento. Decidir que la meta de nuestro sistema tributario sea alcanzar la media latinoamericana significaría que se incrementaran los ingresos por impuestos cinco puntos del PIB, mismos que habría que dedicar a proyectos de inversión industriales y de infraestructura. Estas limitadas cargas tributarias latinoamericanas, claramente menores a las que prevalecen en los países desarrollados, resultan del proceso de reducción de la presencia estatal en la economía que aplicaron los gobiernos neoliberales.