Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 9 de enero de 2020, p. 17

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que bajo su administración permanecerán suspendidas las rondas petroleras que surgieron tras la reforma energética del sexenio pasado –y que permitían la participación privada en el sector–, pues resultaron un rotundo fracaso ante la reducida inversión de la iniciativa privada en la exploración y extracción de hidrocarburos.

Si no intervenimos... se hubiese desplomado por completo la producción en Pemex y fracasaría por completo la empresa. Estaríamos metidos en una situación gravísima en lo económico y en lo financiero . Recordó que se ha logrado revertir la caída de producción petrolera después de 14 años de sostenida reducción, entonces, ¿cómo vamos a convocar a nuevas rondas? No tiene sentido. Este no es un asunto ideológico, es juicio práctico .

Durante la conferencia de prensa matutina López Obrador informó que próximamente se va a presentar un plan de inversión conjunta pública-privada del sector energético, que incluye a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero aún se va a definir en qué campos.