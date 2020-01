Al ser cuestionado sobre su seguridad ayer en su conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo reiteró: Yo he tomado la decisión de no tener escoltas, que no haya personal armado. No tengo guardaespaldas, es una ayudantía, por lo general son mujeres que me apoyan .

Sobre las protestas, en las que pedían retirar la pintura de Emiliano Zapata del pintor Fabián Cháirez en Bellas Artes, así como más apoyos para el campo, el Presidente dijo: hay una inconformidad de ese grupo porque antes tenían un trato con el gobierno, es esta organización, la UNTA, y ya no hay esa relación; entonces, por eso su actuación, pero tenemos que tener paciencia . Agregó que se trata de gritos que representan ahorros , porque de lo contrario los conflictos se resolverían con dinero.