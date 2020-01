Ana Langner

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de enero de 2020, p. 5

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, solicitó a embajadores y cónsules de México fomentar la confianza en el extranjero con el fin de atraer inversión foránea.

En la presentación de los proyectos de infraestructura: Dos Bocas, Tren Maya, Corredor Transístmico y Santa Lucía, en el contexto de la 31 Reunión de Embajadores y Cónsules 2020: Política Exterior para el Bienestar, en la sede de la cancillería, Alfonso Romo reconoció que el año pasado no hubo el crecimiento económico esperado.

El funcionario de la Presidencia expuso que México se encuentra en una posición interesante, porque el mundo está muy complicado y somos de los pocos países que tienen estabilidad política y fiscal.